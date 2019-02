5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Banca portuguesa começa a apresentar resultados de 2018

Os bancos portugueses vão começar a reportar as suas contas do ano passado. O pontapé de saída é dado hoje com o BPI, antes da abertura das bolsas (a sua casa-mãe, CaixaBank, também apresenta antes de a praça madrilena abrir portas), seguindo-se ao final da tarde a Caixa Geral de Depósitos. O banco BPI viu o lucro disparar dos 10,2 milhões em 2017 para os 491 milhões em 2018, anunciou o banco em comunicado.

Na próxima segunda-feira, 4 de janeiro, será a vez do Santander Totta. No dia 21 teremos os números do BCP.





Deutsche Bank, Exxon e Chevron divulgam contas

A apresentação dos resultados do quarto trimestre (e, por isso, do conjunto do ano) prossegue a bom ritmo um pouco por todo o mundo.