5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Discurso de Trump no Congresso

O presidente dos EUA, Donald Trump, realiza esta terça-feira à noite o discurso do Estado da União, no Congresso. O líder da Administração norte-americana deverá deixar pistas sobre a política comercial dos Estados Unidos e outros assuntos em destaque nos mercados.

O discurso do Estado da União deveria ter sido proferido a 29 de Janeiro, mas foi adiado uma semana devido aos atrasos decorrentes da paralisação dos serviços públicos a nível federal ("shutdown").





Teixeira Duarte reduz 458 milhões à dívida

A venda do Lagoas Park, da Lusoponte e da gestora do edifício do Hospital de Cascais permitiram ao grupo Teixeira Duarte reduzir a sua dívida financeira líquida em 438 milhões de euros no ano passado. Com uma redução adicional de 20 milhões, decorrente dos resultados da sua atividade, a dívida diminuiu em 458 milhões de euros, para 719 milhões, o que representa uma redução de 39% face a 2017.