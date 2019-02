5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A menos que haja um volte-face de última hora, esta quarta-feira a Comissão Europeia deverá avançar com um chumbo à fusão entre a alemã Siemens e a francesa Alstom para o setor ferroviário. Os investidores estarão também atentos a um discurso de Powell em Washington, aos resultados da General Motors e, por cá, aos dados do emprego.

Bruxelas deve chumbar fusão entre unidades da Siemens e Alstom

A Comissão Europeia deverá avançar com o chumbo à fusão das unidades de ferrovia da Siemens e Alstom. Uma decisão que poderá ficar na história, gerar forte controvérsia e até motivar alterações à lei da concorrência europeia.

A decisão deverá ser conhecida hoje, mas no final de janeiro o Financial Times referia já que a comissária Margrethe Vestager estava a avançar na recomendação de um chumbo à operação entre as empresas francesa e alemã, por considerar que não foram feitas concessões para responder aos problemas anticoncorrenciais.





Powell participa num evento em Washington

Uma semana depois de ter marcado uma mudança na sua política monetária, ao sinalizar que não sabe quantas vezes irá mexer nos juros, nem se será para cima ou para baixo, Jerome Powell vai marcar presença esta quarta-feira num evento público, em Washington.