5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira o Banco de Inglaterra deverá decidir manter os juros diretores no atual nível. No campo empresarial, destaque para as contas do Twitter. Teremos ainda o novo boletim económico do Banco Central Europeu, as previsões económicas de inverno da Comissão Europeia e as estatísticas da OCDE sobre crescimento e bem-estar.

Previsões de Bruxelas e novo boletim económico do BCE

Hoje são divulgadas as previsões económicas de inverno da Comissão Europeia e o Banco Central Europeu publica novo boletim económico. De sublinhar também as estatísticas da OCDE sobre crescimento e bem-estar.

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quinta-feira o índice de custos de construção de habitação nova, em dezembro. Ainda no Velho Continente, destaque para os dados da produção industrial na Alemanha em dezembro [anterior: -1,9%; estimativas: 0,7%].

Nos EUA conheceremos os números dos novos pedidos de subsídio de desemprego, na semana terminada a 2 de fevereiro.







Banco de Inglaterra deixa taxas de juro inalteradas

O Banco de Inglaterra realiza, esta quinta-feira, a sua reunião de política monetária, não sendo esperadas mexidas nas taxas de juro.

A entidade liderada por Mark Carney deverá ainda atualizar as suas previsões para a economia.





Twitter divulga contas do quarto trimestre

Continua a bom ritmo a apresentação de resultados em todo o mundo e esta quinta-feira o destaque vai para os números do quarto trimestre (e, por isso, do conjunto do ano) da rede social das micromensagens Twitter.