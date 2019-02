5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira, as bolsas dos Estados Unidos vão estar encerradas, pelo que a atenção dos investidores deverá voltar-se para as ações do Velho Continente, que estão em máximos de outubro. Por cá, a Semapa vai estar a reagir aos resultados conhecidos na sexta-feira.

Bolsas dos Estados Unidos encerradas

Os mercados de ações e obrigações vão estar encerrados est segunda-feira, 18 de fevereiro, devido à comemoração do feriado do "Dia do Presidente", uma data que é celebrada desde 1879.





Europa prossegue subidas?

Com o encerramento das bolsas dos Estados Unidos, as atenções dos investidores poderão estar mais centradas nos mercados do Velho Continente.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, valorizou quase 1,5% na última sessão - atingindo máximos de outubro de 2018 – impulsionado pelo otimismo em torno das negociações entre a China e os Estados que, segundo Trump, estão a correr "extremamente bem". "As tarifas estão a afetar muito a China, eles não as querem. E, honestamente, se conseguirmos chegar a acordo será uma honra para mim retirá-las", afirmou o presidente dos EUA. Na mesma linha, Xi Jinping disse na sexta-feira que se tinham registado "progressos importantes".

Ações da Semapa reagem aos resultados