5 coisas que precisa de saber para começar o dia

BCP reage às contas de 2018

O BCP divulgou ontem, após o fecho da bolsa nacional, os resultados de 2018. O banco liderado por Miguel Maya aumentou os lucros em 61,5% e anunciou que vai pagar dividendos pela primeira vez desde 2010.

As ações estarão a reagir a estes dados na sessão desta sexta-feira.





Fitch pode avaliar "rating" de Itália

Itália tem enfrentado, nos últimos meses, um período de instabilidade, com dificuldades em cumprir as metas de Bruxelas. E esta sexta-feira está agendada uma possível ação de "rating" sobre a dívida italiana por parte da agência Fitch.