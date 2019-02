5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira estará em destaque a divulgação dos resultados do ano passado da Pharol e da Impresa. Ainda por cá, teremos os dados das contas nacionais do quarto trimestre e ainda os números do emprego em janeiro e da inflação em fevereiro.

Pharol e Impresa reportam contas de 2018

No plano nacional, a semana continuará a ser marcada pela publicação das contas do ano passado.

Esta quinta-feira será a vez da Pharol e da Impresa, que reportam os seus números após o fecho da sessão da praça lisboeta.





Jerónimo Martins reage aos resultados

A Jerónimo Martins estará a reagir esta quinta-feira aos resultados de 2018, apresentados ontem depois do fecho da bolsa nacional. A retalhista dona do Pingo Doce registou no ano passado lucros de 401 milhões de euros, uma subida de 4,1% face ao ano anterior. As vendas aumentaram 6,5%, ascendendo a 17.337 milhões de euros.