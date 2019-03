5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Prejuízos do Novo Banco pressionam

O Novo Banco revelou, na sexta-feira, já após o fecho do mercado, que registou um prejuízo de 1.412 milhões de euros em 2018. E adiantou que vai pedir 1.149 milhões de euros ao Fundo de Resolução. Valores que provocaram duras críticas de todos os quadrantes. E levou a que o Governo garantisse que ia avançar com uma auditoria.





Sonae Capital reduz prejuízos e aumenta dividendo