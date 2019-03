5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira as conversações comerciais entre Washington e Pequim vão continuar a centrar as atenções dos investidores, que já acusam algum cansaço devido à falta de pormenores sobre um potencial acordo entre as duas maiores economias mundiais.

EUA e China continuam em foco na frente comercial

As negociações comerciais entre Washington e Pequim prosseguem, tudo indicando que se ultimam pormenores importantes. Ontem, as bolsas europeias e norte-americanas reagiram com entusiasmo às novas notícias que apontam para a maior proximidade de um acordo entre a China e os Estados Unidos capaz de equilibrar a relação comercial entre as duas maiores economias mundiais.

No entanto, já perto do encerramento das bolsas do velho continente verificou-se uma moderação nas subidas, tendo em Wall Street a tendência invertido mesmo para o vermelho, com os investidores cansados de tanto impasse e à espera de detalhes clarificadores quanto aos contornos do potencial acordo comercial.





Fed publica Livro Bege e BoE as atas da última reunião

A Reserva Federal (Fed) dos EUA publica esta terça-feira o Livro Bege, que divulga as conclusões das avaliações realizadas pelos 12 bancos regionais da Fed às economias dessas regiões. Este relatório de análise é divulgado duas semanas antes de os responsáveis da Fed tomarem nova decisão quanto à política monetária do país. A próxima reunião do Comité Federal do Mercado Aberto está agendada para 19 e 20 de março, em Washington.