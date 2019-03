5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira a Nos vai estar a reagir aos resultados do ano passado, reportados antes da abertura da praça lisboeta. Teremos também os dados das encomendas à indústria na Alemanha e do emprego nos EUA.

Nos reage às contas de 2018

A cotada liderada por Miguel Almeida vai estar a reagir aos resultados do ano passado, apresentados esta sexta-feira antes da abertura da bolsa nacional.

A Nos reportou um resultado líquido consolidado de 141,4 milhões de euros em 2018, o que correspondeu a um aumento de 15,8% face ao ano precedente – e ficando assim ligeiramente acima das expectativas do mercado, já que os analistas apontavam para um crescimento de 15% dos lucros da operadora de telecomunicações. As receitas consolidadas, por sua vez, registaram uma subida de 1,1% no mesmo período, de 1.558,6 para 1.576,2 milhões de euros.





Encomendas à indústria na Alemanha

As encomendas à indústria na Alemanha deverão ter aumentado em janeiro, um sinal positivo para a maior economia da Zona Euro. O indicador deverá ter avançado 0,5% face a dezembro, depois de ter registado uma contração de 1,6% no mês anterior.