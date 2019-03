5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira o Montepio divulgará os seus resultados do ano passado. Na EDP discute-se o novo plano estratégico, que será apresentado no dia 12 a par com as contas de 2018.

Montepio reporta contas de 2018

O banco Montepio vai apresentar esta tarde, pelas 16:00, os seus resultados relativos ao ano passado.

Recorde-se que nos últimos dias o banco Montepio tem sido alvo de fortes críticas pelo facto de pagar as multas e as custas dos processos que envolvem antigos gestores, entre os quais Tomás Correia. No passado dia 21 de fevereiro foi conhecido que Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, foi condenado pelo Banco de Portugal a uma multa de 1,25 milhões de euros por irregularidades no período em que era presidente do banco Montepio.





EDP confirma reforço de investimento em renováveis e venda de ativos

A elétrica liderada por António Mexia confirmou ontem, em comunicado ao regulador do mercado de capitais, que pretende alienar ativos e reforçar o investimento em energias renováveis.