5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Altri, Cofina e Ramada reagem aos resultados

A Altri, a Cofina e a Ramada estarão hoje a reagir às suas contas de 2018, apresentadas ontem após o fecho da sessão da praça lisboeta.

A Altri mais do que duplicou os lucros do ano passado e aumentou o dividendo para 72 cêntimos. Por seu lado, a Cofina reportou em 2018 um aumento de 31% dos lucros, para 6,6 milhões, com a empresa de media a beneficiar da redução de custos num ano em que as receitas ficaram quase em linha com o registado no exercício anterior. Já a Ramada Investimentos e Indústria registou lucros de 69,7 milhões de euros no ano passado, mais 23,1% do que no ano anterior.





Parlamento britânico vota adiamento do Brexit

Não houve lugar a grandes surpresas na votação de ontem, com os deputados britânicos a afastarem em definitivo a possibilidade de o Reino Unido abandonar a União Europeia sem enquadramento legal previamente negociado.