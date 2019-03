5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Standard & Poor's avalia Portugal

Um mês depois de a Moody's ter deixado o "rating" de Portugal inalterado, hoje é a vez de a Standard & Poor's se pronunciar sobre a dívida portuguesa.

A S&P é a única agência que mantém um "outlook" positivo para o país, o que significa que tem no horizonte uma possível melhoria de "rating". A instituição mantém uma avaliação de "BBB-" para Portugal, que corresponde ao último nível da categoria de investimento de qualidade.







Vista Alegre reage às contas de 2018

A Vista Alegre reportou um resultado consolidado atribuível aos acionistas de 5,94 milhões de euros entre janeiro e dezembro de 2018, o que correspondeu a um aumento de 39,5% face aos lucros do ano precedente (4,25 milhões). Foi o terceiro ano consecutivo com lucros. Já o volume de negócios subiu 17%, para 99,02 milhões de euros e o EBITDA ajustado teve um crescimento de 36%, situando-se no final do ano nos 18,4 milhões de euros.



As contas foram apresentadas já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as ações estarão a reagir na sessão desta sexta-feira.

Parlamento britânico adia saída da União Europeia

A moção do governo britânico a solicitar a extensão do artigo 50.º foi ontem aprovada, pelo que Londres irá solicitar a Bruxelas o adiamento do Brexit. Fica ainda por saber a duração do adiamento.