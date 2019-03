A bolsa nacional abriu em em alta esta terça-feira, 19 de março, numa altura em que as bolsas europeias estão mistas. O PSI-20 valoriza 0,31% para os 5.299,36 pontos, acumulando duas sessões positivas. Já o Stoxx 600, índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, sobe 0,09% para os 382,44 pontos."Na pré-abertura, os índices do Velho Continente ensaiavam sem grandes oscilações", antecipavam os analistas do BPI no diário de bolsa, referindo que a bolsa lisboeta ia abrir em alta. Na Europa, o tema dominante nos mercados financeiros continua a ser o Brexit após o porta-voz do Parlamento ter recusado levar a votos novamente o acordo entre o Reino Unido e a União Europeia. Neste momento aguarda-se o pedido de prolongamento da saída oficial, concretizando-se a vontade aprovada pelos deputados britânicos na semana passada.Nesta altura os investidores aguardam também com expectativa o encontro da Reserva Federal que começa amanhã. A Fed deverá deixar os juros intactos, mas especula-se sobre a previsão de mudanças nos juros nos próximos meses. A expectativa é que suba os juros apenas uma vez até ao final deste ano.Em Lisboa, o destaque vai para a Navigator e a Semapa. Ontem, as duas empresas confirmaram os respetivos dividendos. No caso da Navigator, a empresa vai distribuir um total de 200 milhões de euros através de um dividendo de 27,943 cêntimos. Já a Semapa vai distribuir 41,26 milhões de euros, o que se traduz num dividendo de 51,2 cêntimos por ação.A Navigator valoriza 0,93% para os 4,326 euros, reagindo à confirmação do dividendo. Contudo, a Semapa ainda não negociou neste início de sessão. Ainda no setor papeleiro, nota para a subida de 0,27% para os 7,36 euros da Altri, cujas ações têm oscilado significativamente desde que anunciou que duplicou os lucros no ano passado.As subidas na bolsa nacional são lideradas pela EDP Renováveis que sobe 1,22% para os 8,725 euros e ainda pela Sonae - que apresenta resultados esta semana - cujas ações valorizam 0,73% para os 96,5 cêntimos. Pela negativa o destaque vai para a EDP que desvaloriza 0,3% para os 3,355 euros.Fora do PSI-20, o destaque vai para a Sonaecom que triplicou os lucros em 2018 para os 70 milhões de euros. As ações estão a valorizar 3,27% para os 2,53 euros. A Sonaecom anunciou também uma proposta de dividendo de 11,2 cêntimos, que triplica face à remuneração acionista do ano precedente, pagando assim mais de 30 milhões à Sonae.(Notícia atualizada pela última vez às 8h22)