5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A primeira-ministra, Theresa May, confirmou ontem à noite que pediu à União Europeia a extensão do prazo de saída do Reino Unido do bloco europeu até 30 de junho, de modo a que o parlamento britânico consiga chegar a acordo para aprovar um documento que oficialize o Brexit. A primeira-ministra britânica já tinha assumido de manhã, no Parlamento, não estar preparada para pedir um adiamento mais prolongado do Brexit, opção que era vista como preferencial por Bruxelas.

May também reiterou querer assegurar uma saída ordenada da União e disse ser sua "intenção" submeter "logo que possível" a nova votação parlamentar o acordo de saída e, nesse sentido, solicita ao Conselho Europeu – que hoje inicia a reunião de dois dias com este ponto na agenda – a aprovação dos documentos por si negociados em Estrasburgo com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.





O Banco de Inglaterra (BoE) anuncia hoje a sua decisão de política monetária, não se esperando alterações nos juros.

A decisão acontece um dia depois de a Reserva Federal norte-americana ter mantido os juros diretores, tal como se esperava, no intervalo entre 2,25% e 2,5%.





Esta quinta-feira serão dados a conhecer novos indicadores económicos de relevo. Na Europa, o destaque vai para a confiança do consumidor, em março [anterior: -7,4 pontos; estimativa: -7,1 pontos].

Nos EUA teremos os dados relativos aos pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada [anterior: 229 mil; estimativa: 225 mil], bem como os indicadores económicos avançados, em fevereiro [anterior: -0,1%; estimativa: 0,1%].