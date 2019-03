5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira a Sonae Indústria vai apresentar os seus resultados relativos ao ano passado. Destaque também para o défice comercial nos EUA e para novo debate do Brexit no parlamento britânico.

Sonae Indústria divulga resultados de 2018

A época de resultados na bolsa de Lisboa está perto do fim. Do PSI-20, o principal índice da praça portuguesa, falta apenas conhecer as contas da Ibersol.

Para esta quarta-feira, está previsto o anúncio dos resultados anuais da Sonae Indústria após o fecho da sessão.





Brexit de novo no parlamento britânico

O parlamento britânico deverá debater hoje alternativas ao acordo de saída da UE (Brexit) negociado pelo governo com Bruxelas e chumbado duas vezes. Na segunda-feira, Theresa May admitiu que o Governo continua sem apoio suficiente para fazer aprovar o acordo de saída na Câmara dos Comuns, mas disse que continua a manter conversações com líderes e deputados de todos os partidos para tentar encontrar um consenso.