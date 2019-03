5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A China terá feito cedências "sem precedentes" aos Estados Unidos nas negociações que recomeçaram esta semana, aumentando a probabilidade de haver um acordo que acaba com a atual disputa comercial, referiu ontem a Reuters.

De acordo com a agência noticiosa, citando uma fonte próxima do processo, as autoridades chinesas apresentaram propostas que foram mais além do que no passado, incluindo sobre um dos pontos mais sensíveis que passa pelo alegado "roubo" de tecnologia norte-americana por parte das empresas chinesas. Contudo, a fonte da Reuters também notou que o acordo ainda não está como os EUA querem, existindo ainda divergências entre as duas partes.





O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje a Estimativa Rápida do IPC/IHPC, em março, bem como as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego, em fevereiro. Além disso, apresenta ainda os Índices de Produção Industrial, em fevereiro, e o Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio a Retalho, também relativo a fevereiro.

Nos EUA, o destaque vai para os dados da confiança dos consumidores, medida pela Universidade de Michigan, em março [anterior: 97,8 pontos; estimativa: 97,8 pontos]; bem como para as vendas de casas novas, em fevereiro [anterior: -6,9%; estimativa: 3,0%].