5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Os investidores vão estar hoje a fazer refletir na negociação dos mercados a rejeição, no parlamento britânico, de quatro moções que constituíam alternativas ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, que foi chumbado pela terceira vez na passada sexta-feira.

Fim dos limites de voto na EDP vai ser debatido na assembleia de abril

A proposta feita pelo fundo Elliott para que seja discutida a desblindagem dos estatutos da EDP na próxima assembleia geral, de 24 de abril, foi ontem aceite.

A notícia foi avançada em comunicado à CMVM, já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as ações da elétrica presidida por António Mexia poderão estar a reagir na sessão desta terça-feira.





Parlamento britânico volta a chumbar todas as alternativas ao Brexit

O parlamento britânico chumbou ontem as quatro moções que se apresentavam como alternativas para a saída do Reino Unido da União Europeia. Na Câmara dos Comuns, o plano para um segundo referendo foi o que reuniu mais votos, mas os deputados rejeitaram todas as opções para um Brexit melhorado.