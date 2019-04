5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira prosseguem as conversações entre o líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, e a primeira-ministra, Theresa May, na tentativa de acabar com o impasse do Brexit.

Conversações entre May e Corbyn prosseguem

Prosseguem esta quinta-feira as conversações entre o líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, e a primeira-ministra, Theresa May, sobre o impasse em torno da saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

Ontem, logo após uma reunião com May, o líder da oposição declarou ter tido "conversações construtivas" e ambos acordaram um "programa de trabalho" que poderá acabar por resultar num entendimento para um Brexit mais suave – o que animou os mercados. No entanto, já ao início da noite Corbyn adiantou que a primeira-ministra não avançou o suficiente nesta primeira ronda de troca de ideias. "Não houve tantas alterações como eu esperava. O encontro foi útil, mas inconclusivo", disse o líder trabalhista, citado pela Reuters.





Negociações EUA-China e Brexit dão novos ganhos às bolsas mundiais

As bolsas mundiais continuaram ontem a negociar em alta, a marcar a quinta sessão consecutiva de ganhos nos EUA e a quarta seguida na Europa, animadas pelo otimismo em torno das conversações comerciais EUA-China, que ontem foram retomadas, e pela perspetiva de um Brexit mais suave. Também os bons dados da atividade dos serviços na China contribuíram para mais um dia de bons desempenhos nos mercados acionistas.