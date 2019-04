5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira May reúne-se com Merkel e Macron para tentar convencer os seus parceiros europeus a darem mais tempo para que consiga aprovar um acordo de saída no parlamento britânico e evitar um Brexit desordenado. Em destaque estará também a atualização do World Economic Outlook por parte do FMI.

May reúne-se com Merkel e Macron

O Parlamento do Reino Unido ainda não aprovou o acordo de saída do país da União Europeia. E Bruxelas foi perentória: sem a aprovação do acordo a data de saída é 12 de abril. Contudo, os três dias que restam para cumprir este calendário ditam um Brexit sem acordo, algo que as duas partes querem evitar. Theresa May quer então convencer os seus parceiros europeus a darem mais tempo para que consiga aprovar um acordo de saída no seu Parlamento e evitar um Brexit desordenado. Do outro lado, os líderes europeus querem que Londres adie por mais tempo o Brexit, com o objetivo de se chegar a um acordo ao mesmo tempo que não se criam problemas legais relacionados com as eleições europeias, agendadas para 26 de maio.

É com esta agenda que Theresa May se vai reunir com Angela Merkel e com Emmanuel Macron. Os encontros estão agendados para esta terça-feira, 9 de abril, a um dia de se realizar a cimeira europeia que tem o Brexit como tema.





FMI actualiza perspectivas económicas mundiais

O Fundo Monetário Internacional divulga a actualização do World Economic Outlook. Além disso, o FMI publica também os capítulos analíticos. Estes documentos serão seguidos com atenção pelos investidores e podem mesmo ter impacto nos mercados.





As perspectivas para as principais economias do mundo têm, em regra, influência no desempenho das várias classes de activos. Portugal também estará em análise.





Reunião anual do Banco Mundial e FMI arranca em Washington

Arranca hoje a reunião anual de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Neste encontro, as entidades debatem o estado da economia, bem como os riscos que ameaçam o crescimento económico.

Os líderes do Banco Mundial e do FMI discursam neste primeiro dia do encontro, que decorre em Washington até ao dia 14.





Novo crédito e estatísticas do comércio internacional em foco

O Banco de Portugal divulga a evolução das novas operações de crédito, no segundo mês do ano. É expectável que o financiamento para a compra de casa continue robusto, depois deste segmento de crédito ter registado o melhor arranque de ano em nove anos e num momento em que os bancos continuam a reduzir o "spread" mínimo aplicado a estes contratos.

Por outro lado, o Instituto Nacional de Estatística divulga os dados do comércio internacional em fevereiro.





Membro da Fed discursa antes da divulgação das atas

O vice-presidente da Reserva Federal dos EUA, Richard Clarida, discursa num evento organizado pela Fed de Minneapolis.

Clarida deverá deixar novas pistas sobre a política do banco central dos EUA, na mesma semana em que serão divulgadas as atas da última reunião. Os investidores vão estar especialmente atentos a estas notas, para perceber se foi debatido um corte de juros.