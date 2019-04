5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Ibersol reage às contas de 2018

A Ibersol, dona das marcas Burger King e Pizza Hut, reportou ontem, após o fecho da bolsa, as suas contas do ano passado, pelo que estará hoje a reagir aos novos números.

Os lucros ascenderam a 25,1 milhões de euros no ano passado, o que corresponde a uma queda de 19,7% face aos 31,2 milhões registados em 2017. Já o volume de negócios foi de 450,1 milhões de euros, contra 448,3 milhões no ano precedente, o que representa um aumento de 0,4%.





Morgan Stanley apresenta resultados e Netflix reage aos seus números

Prossegue a apresentação de resultados trimestrais nos Estados Unidos. Esta terça-feira o destaque vai para o Morgan Stanley, que reporta as contas entre janeiro e março.

Já a Netflix estará a reagir às contas apresentadas ontem depois do fecho da sessão em Wall Street. A empresa de streaming de filmes e séries de televisão reportou lucros e receitas acima do esperado no primeiro trimestre, tendo também superado as projeções para o trimestre em curso. Mas as estimativas para os novos subscritores dececionaram.





INE divulga Síntese Económica de Conjuntura e IGCP emite títulos

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a Síntese Económica de Conjuntura, em março, bem como os Índices de Preços na Produção Industrial, também em março.