5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Bolsa nacional regressa à negociação no dia 23

Hoje é o último dia de negociação da praça lisboeta antes da Páscoa. A bolsa nacional só volta a negociar na próxima terça-feira, 23 de abril, bem como a generalidade das restantes praças europeias.

Nos Estados Unidos, os mercados acionistas também estarão encerrados na sexta-feira santa mas já reabrem na segunda-feira, 22 de abril.





Martifer reage aos resultados de 2018

A Martifer fechou o exercício de 2018 com um resultado líquido de 1,3 milhões de euros, o que representa uma queda face ao valor alcançado no ano anterior.