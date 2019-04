5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Mercados reagem às eleições em Espanha

Os resultados das eleições legislativas em Espanha ficaram em linha com o esperado e o que indicavam as sondagens publicadas nos últimos dias. O PSOE de Pedro Sanchez foi o partido mais votado, mas ficou longe da maioria, pelo que terá de formar alianças à esquerda (com Unidas Podemos e independentistas) ou à direita (com o Cidadãos) para formar um governo com o apoio da maioria dos deputados no parlamento. O facto de os resultados não representarem uma surpresa deve ser bem visto pelos mercados, mas o cenário de incerteza que persiste poderá ser penalizador.



Galp e CTT apresentam resultados

A semana arranca com duas das maiores cotadas nacionais a apresentarem as contas do primeiro trimestre. A Galp Energia publica hoje os resultados ainda antes da abertura da sessão e a companhia dos correios só o faz depois do fecho. Os analistas apontam para que a petrolífera tenha alcançado lucros de 114,5 milhões de euros, abaixo do obtido no mesmo período do ano passado. Na quinta-feira, está prevista a publicação das contas da Impresa e, um dia depois, da REN.

Alphabet e Samsung anunciam contas

Nos Estados Unidos e na Europa prossegue a bom ritmo a apresentação de resultados trimestrais, sendo que os números revelados na semana passada contribuíram para a tendência altista das bolsas mundiais. Esta segunda-feira serão conhecidas as contas do primeiro trimestre da Alphabet e da Samsung. Na terça-feira é a vez da Apple e da General Motors.



INE publica taxa de desemprego e índices de confiança

O Instituto Nacional de Estatística publica esta segunda-feira dados relevantes, que podem ajudar a confirmar (ou contrariar) a ideia que a economia portuguesa está a conseguir escapar à tendência de abrandamento forte da economia europeia. Logo pelas 9:30 o INE publica os índices de confiança dos empresários e consumidores. Depois o instituto publica os dados do emprego de março e as estatísticas do turismo dos residentes.



Gastos e rendimentos das famílias nos EUA

A economia norte-americana surpreendeu pela positiva no primeiro trimestre, com o PIB a crescer 3,2%, bem acima do projetado pelos economistas. Esta segunda-feira serão publicados mais dados para avaliar a robustez da maior economia do mundo, com a publicação dos indicadores que medem a evolução dos gastos e rendimentos das famílias em março. As estimativas dos economistas apontam para uma subida mais acentuada destes dois indicadores, com o crescimento dos gastos a superar os rendimentos.