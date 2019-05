5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira a REN reporta as suas contas do primeiro trimestre, enquanto a Impresa e a Vista Alegre estarão a reagir aos números apresentados ontem.

REN apresenta resultados do primeiro trimestre

A REN divulga esta sexta-feira, após o fecho do mercado, os seus números relativos ao período de janeiro a março, além de que realiza a sua assembleia geral anual. Na sessão de ontem, a empresa liderada por Rodrigo Costa perdeu 0,39% para 2,54 euros.

No resto do mundo também prossegue a apresentação de resultados trimestrais. Esta sexta-feira o destaque vai para as instituições financeiras britânica HSBC e francesa Société Générale, mas serão reportadas muitas outras contas, nomeadamente da BASF, Adidas e Fiat Chrysler.





Impresa e VAA reagem às contas

A Impresa agravou os prejuízos no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado, para 1,2 milhões de euros. O investimento nas obras do novo edifício e nos novos estúdios justificam o aumento das perdas. Por seu lado, as receitas totais da dona da SIC cresceram 5,5% para 34 milhões. Já a Vista Alegre mais que do duplicous os lucros, naquele que foi o "melhor trimestre de sempre". O volume de negócios aumentou 58% e o EBITDA quase duplicou para 5,6 milhões de euros.