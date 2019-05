5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Lucros do BCP devem superar 100 milhões

O BCP apresenta hoje as suas contas do primeiro trimestre. O CaixaBank BPI antecipa que o banco tenha alcançado lucros superiores a 100 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um aumento de mais de 30%.

"Esperamos um bom conjunto de resultados, apoiados pela evolução do portefólio de dívida no trimestre", escreveu o CaixaBank BPI.





Navigator reporta números do primeiro trimestre

A Navigator também divulga esta quarta-feira os seus resultados relativos ao período de janeiro a março deste ano.