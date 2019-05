5 coisas que precisa de saber para começar o dia

BCP e Navigator reagem às contas trimestrais

As ações do BCP e a Navigator estarão a reagir esta sexta-feira às contas do primeiro trimestre, reportadas ontem depois do fecho da bolsa nacional.

Os lucros do BCP dispararam 80% para o nível mais alto em 12 anos, ao passo que a Navigator registou um recuo de 7,5% do seu resultado líquido entre janeiro e março.





Tensões comerciais EUA-China conhecem novos capítulos

Os mercados acionistas de todo o mundo têm registado fortes desvalorizações ao longo de toda a semana, a marcarem as quedas mais acentuadas do ano, devido ao intensificar de tensões entre Washington e Pequim.