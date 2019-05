5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira três cotadas do PSI-20 reportam as suas contas depois do fecho da sessão: Alri, Cofina e Ramada. Os juros das dívidas soberanas continuarão a centrar atenções numa altura em que a maior aposta em ativos considerados mais seguros, como as obrigações, está a fazer cair as suas “yields”.

Altri, Cofina e Ramada apresentam contas

Três cotadas da bolsa portuguesa apresentam resultados esta quinta-feira, após o fecho da sessão. A Altri, a Cofina, empresa que detém o Jornal de Negócios, e a Ramada Investimentos divulgam ao mercado os números relativos à atividade no primeiro trimestre de 2019.

Depois das contas destas empresas fica apenas a faltar a apresentação de resultados trimestrais da Ibersol para fechar esta "earning season" do PSI-20.





Guerra comercial abala ações e anima obrigações

As bolsas prosseguiram ontem o movimento de queda, um pouco por todo o mundo, num dia em que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China voltou a agravar as preocupações dos investidores. Foram dois os novos eventos em torno deste conflito: a Huawei entregou novos documentos à justiça norte-americana no sentido de acelerar a decisão do processo que instaurou contra os Estados Unidos, enquanto as autoridades chinesas estão a estudar interromper o fornecimento a empresas norte-americanas de metais raros, essenciais ao desenvolvimento de produtos tecnológicos.