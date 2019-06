5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira a Ibersol estará a reagir à queda dos lucros no primeiro trimestre, anunciada ontem depois do fecho da bolsa nacional.

Ibersol reage às contas trimestrais

A Ibersol vai estar a reagir aos resultados do primeiro trimestre, reportados ontem depois do fecho da sessão. Estes eram os números que faltam para se fechar esta "earnings season" do PSI-20.

A empresa registou lucros de dois milhões de euros entre janeiro e março deste ano, uma quebra de 42,7% face a igual período em 2018. As receitas cresceram 2,5%, somando 102,8 milhões de euros.





Tensões comerciais continuam a penalizar mercados

As fricções comerciais continuaram a pesar na tendência dos mercados na sessão de ontem, com os investidores a continuarem a preferir ativos mais seguros, como as obrigações soberanas dos EUA, em detrimento das ações, devido ao clima de incerteza.