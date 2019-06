5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Após a luz-verde da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a OPA de João Pereira Coutinho sobre a SAG está a partir desta sexta-feira no mercado. Os acionistas podem dar ordem de venda das ações a partir de hoje, sendo que o período da oferta prolonga-se até 28 de junho.



A OPA foi lançada pelo empresário, que lidera a SAG, no passado dia 30 de abril, tendo a contrapartida sido fixada em 0,0615 euros por ação. Este valor representa um prémio de 7,9% face à cotação de fecho do dia anterior ao lançamento da OPA e persiste acima da atual cotação (6 cêntimos).



TAP anuncia se aumenta montante da emissão



A oferta de subscrição de obrigações da TAP está a decorrer, sendo que a companhia aérea tem até esta sexta-feira para decidir se eleva o montante da operação, que está atualmente nos 50 milhões de euros. As obrigações da TAP têm uma maturidade de quatro anos e pagam uma taxa de juro bruta de 4,375%. Os investidores podem dar ordens de subscrição até às 15h00 do dia 18 de junho, sendo que o investimento mínimo é de 1.000 euros.



EUA dão mais sinais de abrandamento?

A Reserva Federal reforçou recentemente os sinais de que poderá baixar a taxa de juro para fazer face ao abrandamento da economia. Esta sexta-feira vão ser divulgados dados relevantes para avaliar o ritmo de desaceleração da maior economia do mundo. O Departamento do Comércio vai divulgar a evolução das vendas a retalho em maio e os economistas apontam para um aumento de 0,6%, após a queda de 0,2% em abril. Já a Fed divulgará os dados da produção industrial, sendo que os economistas apontam para uma subida de 0,2% em maio, contra uma queda de 0,5% em abril.

China também anuncia produção industrial e vendas a retalho

Tal como os Estados Unidos, também a China divulga a evolução da produção industrial e das vendas a retalho. Os últimos indicadores sobre a segunda maior economia do mundo não têm sido positivos, pelo que estes dados deverão permitir aos investidores perceber se a economia chinesa continua a sentir o impacto da guerra comercial com os Estados Unidos. Os economistas contam com um aumento homólogo de 5,4% na produção industrial e de 8% nas vendas a retalho.

Volatilidade atinge petróleo

O petróleo tem registado variações acentuadas nas últimas sessões, reagindo em queda aos sinais reforçados de abrandamento da economia global e agravamento das relações comerciais entre os Estados Unidos e a China, ou em alta aos episódios de tensão no Médio Oriente.

Na quinta-feira a matéria-prima chegou a disparar mais de 4% devido aos ataques, no Golfo de Omã, a dois navios petroleiros, numa ação que segundo os EUA foi da responsabilidade do Irão. Esta forte subida aconteceu depois de na véspera os preços da matéria-prima terem descido de forma acentuada devido ao aumento dos stocks nos Estados Unidos.