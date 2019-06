A manhã foi marcada por um comunicado da EDP, com a elétrica liderada por António Mexia a revelar que fechou um contrato, através da sua subsidiária EDP Renewables North America, para a venda e armazenamento de energia solar a partir de um projeto de larga escala nos Estados Unidos, cujo início das operações está previsto para 2022.



(Notícia atualizada com mais informação) Ainda no sector da energia, a EDP Renováveis está a ceder 0,22% para 9,05 euros.A manhã foi marcada por um comunicado da EDP, com a elétrica liderada por António Mexia a revelar queEm alta está também o setor do papel, com a Navigator e a Altri a subirem mais de 0,7%.A contribuir para a subida da bolsa está também o BCP, ao apreciar 0,38% para 0,2636 euros.(Notícia atualizada com mais informação)

A bolsa nacional iniciou a sessão em alta, à semelhança das congéneres europeias. O PSI-20 está a somar 0,4% para 5.119,22 pontos. As bolsas europeias seguem em alta, animadas pela perspectiva de corte de juros nos EUA, depois de ontem a Reserva Federal ter admitido reduzir o preço do dinheiro este ano. O forte compromisso dos bancos centrais no apoio à economia está a justificar a subida das bolsas, com os investidores a acreditarem que a Fed, bem como o BCE vão atuar para ajudar a sustentar a economia, num período de grandes incertezas, nomeadamente ao nível geopolítico.Na praça nacional, o setor da energia é o que mais se destaca, com a EDP a ganhar 1,2% para 3,449 euros e a Galp Energia a subir 1,42% para 13,235 euros, numa altura em que os preços do petróleo estão a subir mais de 2% nos mercados internacionais.