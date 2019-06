5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Reserva Federal deixou bem claro, na quarta-feira, que está preparada para descer os juros este ano de modo a enfrentar o clima de incerteza que rodeia e economia norte-americana. Os investidores gostaram da mensagem e levaram as bolsas norte-americanas para máximos históricos e os juros das obrigações a 10 anos dos EUA para mínimos de dois anos abaixo de 2%. Hoje há nova oportunidade para o banco central norte-americano passar a sua mensagem, já que estão previstos discursos de três responsáveis da Fed: Loretta Mester, Lael Brainard e Mary Daly.



Testes de stress aos bancos norte-americanos

Os resultados dos testes de stress aos bancos norte-americanos são divulgados em duas fases e esta sexta-feira são conhecidas as conclusões da primeira, em que a Fed avalia a resistência das instituições financeiras a cenários extremos. Na segunda fase, cujos resultados serão conhecidos a 27 de junho, a Fed avalia os rácios de capital dos bancos num cenário de stress após o pagamento de dividendos aos acionistas.

PMI na Europa e nos EUA

São hoje publicados os índices PMI da Markit, que avaliam a evolução do setor dos serviços e da indústria, referentes aos Estados Unidos e Zona Euro. Dados que podem fornecer mais sinais sobre a evolução das duas economias e a necessidade dos bancos centrais dos dois blocos avançarem com uma política monetária mais expansionista.



Cimeira do Euro em Bruxelas

Termina hoje o Conselho Europeu que tem na agenda a escolha de altos cargos europeus, com destaque para a presidência da Comissão Europeia. Logo depois tem lugar a Cimeira do Euro, reservada aos chefes de governo dos países que partilham a moeda única, que contará também com a participação dos presidentes do Eurogrupo, Mário Centeno, e do Banco Central Europeu, Mario Draghi. António Costa disse esta quinta-feira que espera que o mandato de Centeno seja renovado. A cimeira decorre em Bruxelas e a conferência de imprensa está prevista para as 12:30.

Fitch avalia Espanha

Depois das eleições que deram a vitória ao PSOE, de Pedro Sánchez, sem maioria, a Fitch tem previsto pronunciar-se sobre a notação da dívida de Espanha. Em janeiro manteve-se inalterada a notação de A-, com perspetiva estável. Esta é, aliás, a perspetiva também da Moody's que, no ano passado, tinha elevado a notação para Baa1. A S&P dá uma nota de A- com perspetiva positiva.