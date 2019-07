5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Após uma maratona que durou vários dias, os líderes europeus alcançaram um entendimento para os candidatos que vão ocupar os cargos de topo na União Europeia. Chumbada a solução de Osaka (acordada à margem da cimeira do G20), Angela Merkel e Emmanuel Macron colocaram as diferenças de lado para se realinharem numa solução de compromisso capaz de assegurar apoio abrangente junto dos restantes Estados-membros. São dois os principais nomes que dão forma à solução do eixo franco-alemão: a alemã Ursula von der Leyen será a próxima líder da Comissão Europeia e a francesa Christine Lagarde vai substituir Mario Draghi no Banco Central Europeu (BCE).





Já o italiano David-Maria Sassoli foi o nome escolhido pelo grupo dos Socialistas Europeus como candidato a presidente do Parlamento Europeu, após o Conselho Europeu ter decidido atribuir aos socialistas a presidência da assembleia na primeira metade do mandato.





Tesla anuncia vendas recorde no segundo trimestre

A fabricante norte-americana de veículos elétricos anunciou ontem que entregou 95.200 carros no segundo trimestre, acima da estimativa de 87.749. Elon Musk disse, na semana passada, que a Tesla poderia vender um número recorde de veículos no segundo trimestre. O CEO da fabricante de veículos elétricos sublinhou, numa nota aos funcionários, que se eles dessem "tudo por tudo", poderiam atingir um número nunca antes visto.

Agora, divulgados os números, esse recorde aconteceu. A empresa vendeu 95.200 veículos entre abril e junho, quando as projeções estavam nos 87.749 carros. As ações da Tesla reagiram de imediato, na negociação fora do horário regular da bolsa, tendo chegado a escalar 8,8% assim que os números das vendas foram conhecidos e devendo hoje manter a tendência de subida.





Juros portugueses com novos mínimos históricos

Tem sido uma constante nos últimos meses: a cada sessão que passa os juros da dívida portuguesa aliviam em todos prazos e batem mínimos históricos. Ontem, a "yield" das obrigações a dez anos quebrou pela primeira vez a barreira dos 0,4%. Ao final do dia desciam cinco pontos base para os 0,358%, um novo mínimo histórico. Além disso, os juros portugueses a seis anos, que entraram em terreno negativo na segunda-feira pela primeira vez, aliviavam ontem 4,1 pontos base para os -0,072%, também um mínimo histórico. Toda a dívida portuguesa com maturidade até seis anos estava a negociar no mercado secundário com juros negativos.

Esta descida dos juros é explicada pela ação do Banco Central Europeu, que mantém os juros diretores em níveis historicamente baixos e comprou dívida pública da Zona Euro até dezembro do ano passado, pela melhoria dos "ratings" atribuídos a Portugal pelas agências de notação financeira e ainda pelo reembolso antecipado que Portugal fez ao Fundo Monetário Internacional, amortizando todo o empréstimos contraído em 2011.





Vários indicadores para estar atento

O índice dos gestores de compras dos serviços da Zona Euro será revelado no dia em que se conhecerá o valor do mesmo indicador para o Reino Unido.

Nos Estados Unidos, destaque para os dados da balança comercial em maio e para os pedidos de subsídio de desemprego na semana passada.

Ainda do outro lado do Atlântico, a Administração de Informação em Energia (IEA, na sigla original, que está sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.





Wall Street encerra mais cedo

Devido à comemoração do 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos da América as bolsas norte-americanas estarão encerradas amanhã. Por essa razão, a negociação bolsista esta quarta-feira irá ser também mais curta, com as praças do outro lado do Alântico a encerrarem às 18:00 de Lisboa.

Por recomendação da Securities Industry and Financial Markets Association, também os mercados obrigacionistas deverão hoje fechar mais cedo.