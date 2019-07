5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira a EDP poderá estar a reagir em bolsa à informação veiculada pela Bloomberg de que há cinco interessados na compra das barragens da empresa liderada por António Mexia. Também hoje as bolsas regressam à negociação nos EUA, depois da interrupção de ontem para celebração do Dia da Independência.

EDP tem cinco interessados na compra das barragens

A Brookfield, Endesa, Engie, Iberdrola e Macquarie estão interessadas em comprar os ativos de energia hidroelétrica da EDP, segundo a Bloomberg. Em causa estão os ativos que a empresa colocou à venda e com os quais tenciona encaixar cerca de dois mil milhões de euros.

A divulgação foi feita já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as ações da EDP poderão estar a reagir na sessão desta sexta-feira.





Encomendas às fábricas na Alemanha e desemprego nos EUA

As encomendas à indústria na Alemanha, referentes a maio, vão permitir um olhar mais profundo sobre a procura interna e internacional de bens alemães, numa fase de alertas sobre esta economia europeia. Ainda na Europa, Espanha divulga a produção industrial relativa a maio.