5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Tesouro emite até 1.250 milhões de euros a 10 e 26 anos

O instituto que gere a dívida pública nacional regressa ao mercado com uma emissão de longo prazo.

O IGCP procura colocar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros em títulos que vencem em 15 de junho de 2029 (10 anos) e 15 de fevereiro de 2045 (26 anos).





Powell discursa perante Câmara dos Representantes

Um dos grandes focos dos investidores nesta quarta-feira vai estar no presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, que vai falar perante o Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes (que, com o Senado, compõe o Congresso).





Também hoje, a Reserva Federal dos EUA divulga as atas da reunião de 18 e 19 de junho. O documento poderá deixar pistas sobre um possível corte de juros por parte do banco central nos próximos meses. Os investidores têm estado a optar por uma abordagem mais prudente esta semana, especialmente depois de os bons dados do emprego nos EUA, divulgados na sexta-feira, terem eclipsado as apostas num corte de juros de 50 pontos base por parte da Fed na reunião do final deste mês.

Muitos analistas ainda acreditam que possa haver uma redução da taxa diretora em julho, mas apenas de 25 pontos base - tendo as probabilidades crescido de 80% para 90%. Outros há que apontam para que essa decisão possa ser tomada apenas em setembro.