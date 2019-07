5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Raize assinala um ano em bolsa

Há um ano, a Raize destacou-se como a primeira empresa a estrear-se na bolsa portuguesa desde 2014.

Desde então, a fatia de capital em "free float" multiplicou-se para quase metade do total. Já o valor das ações sofreu uma quebra acentuada.





Morgan Stanley e Microsoft apresentam contas

Depois de o Citigroup ter apresentado os seus números trimestrais na segunda-feira, de o JPMorgan e o Goldman Sachs o terem feito na terça-feira e de o Bank of America e Netflix terem feito o mesmo ontem, hoje será a vez do Morgan Stanley, do Capital One e da Blackstone.