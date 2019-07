5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Mario Draghi lidera uma das suas últimas reuniões como presidente do Banco Central Europeu, antes de dar como terminado o mandato em outubro.

A maior parte dos analistas espera que o BCE sinalize estar pronto para avançar com corte nos juros e mais estímulos, mas poucos são os que antecipam que esses passos sejam concretizados já.





O Facebook e a Tesla apresentaram ontem as suas contas do segundo trimestre, já depois do fecho da sessão em Wall Street, pelo que estarão a reagir esta quinta-feira aos números divulgados. No "after hours" de Wall Street, os investidores mostraram ter gostado dos resultados do Facebook, o mesmo já não tendo acontecido com as contas da Tesla.

No dia de hoje, do outro lado do Atlântico há duas tecnológicas de peso a confessarem-se ao mercado depois de a negociação bolsista terminar: a Amazon e a Alphabet (casa-mãe da Google).





O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga as estatísticas de preços da habitação ao nível local no primeiro trimestre. Ainda na Europa, destaque esta quint-feira para o clima de negócios em julho na Alemanha, medido pelo instituto Ifo.



Nos Estados Unidos, teremos os dados relativos aos pedidos de subsídio de desemprego na semana passada, bem como os números da balança comercial de junho.