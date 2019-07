5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira o BCP estará a reagir em bolsa aos resultados do seu primeiro semestre fiscal. Ainda na banca, a CGD reporta hoje as suas contas. A nível internacional, destaque para os números da BP e da Apple.

BCP reage aos resultados do primeiro semestre

O banco liderado por Miguel Maya conseguiu aumentar os lucros até junho, para 169,8 milhões de euros. No mesmo período do ano passado, o BCP apresentou um resultado positivo de 150,6 milhões de euros. A divulgação das contas semestrais foi feita ontem, já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as ações do BCP estarão a reagir na sessão desta terça-feira.

Ainda na banca, hoje será a vez da apresentação de contas da Caixa Geral de Depósitos, às 17:45.





BP e Apple em destaque no reporte de contas

A nível internacional, a semana será também marcada pela divulgação de resultados de grandes empresas, nomeadamente no setor tecnológico e petrolífero. A Apple e a BP reportam contas esta terça-feira.