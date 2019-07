5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Altri, a Cofina e a Ramada divulgam esta quarta-feira os números relativos aos primeiros seis meses do ano.

Amanhã será a vez de a Corticeira Amorim se confessar ao mercado, inaugurando assim o calendário de contas do mês de agosto.





Prossegue a apresentação de resultados um pouco por todo o mundo, com destaque no setor financeiro para as contas do Nomura, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas e Credit Suisse. Teremos ainda os números da Airbus, Qualcomm, General Electric e Moody’s.

Ainda nos EUA, a Apple estará a reagir às contas apresentadas ontem já depois do fecho da negociação em Wall Street. As acções da empresa liderada por Tim Cook seguiam ontem, no "after hours", a reagir em alta às estimativas da tecnológica para o trimestre em curso. Quanto ao seu terceiro trimestre fiscal, as receitas e os lucros por ação ficaram acima do estimado.





Esta quarta-feira serão dados a conhecer novos indicadores económicos, com destaque para a Zona Euro, que divulgará os números da inflação de julho, do desemprego de junho e do PIB do segundo trimestre.

Ainda na Europa, teremos também os dados do PIB de Espanha e Itália, bem como da inflação de França e Itália, além do desemprego na Alemanha e da confiança do consumidor no Reino Unido.

Nos EUA serão divulgados pela ADP os números do desemprego no setor privado em julho.