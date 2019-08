Bolsa sobe pela primeira vez em quatro dias

A bolsa nacional iniciou o dia a avançar, numa altura em que os investidores continuam expectantes em relação à evolução da guerra comercial entre a China e os EUA. A marcar o arranque da sessão está a apresentação de resultados por parte de cotadas como o Commerzbank, o ABN Amro e o Unicredit.



A sustentar algum otimismo entre os investidores estão os cortes de juros (superiores ao previsto) anunciado hoje pelos bancos centrais da Índia e da Nova Zelândia. Estas decisões reforçam a expectativa dos investidores em torno do papel que os bancos centrais estão a desempenhar para garantir estabilidade para as economias.



Por cá, o PSI-20 sobe 0,53% para 4.858,99 pontos, com 13 cotadas a subir, uma a descer e quatro inalteradas.



A contribuir para os ganhos da bolsa nacional está o grupo EDP, com a elétrica a ganhar 1,13% para 3,314 euros e a EDP Renováveis a avançar 0,97% para 9,38 euros.



Em alta seguem também as ações do BCP, pondo fim a um ciclo de 10 dias seguidos de queda, o maior desde novembro de 2008. As ações do banco liderado por Miguel Maya seguem a subir 0,37% para 0,2197 euros.



A Jerónimo Martins e os CTT também contribuem para o desempenho da bolsa, com a retalhista a crescer 0,85% para 14,265 euros e os CTT a avançarem 1,76% para 1,909 euros.





A contrariar a tendência segue apenas a Corticeira Amorim, ao recuar 0,32% para 9,47 euros.