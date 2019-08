1,71 vezes.

A dívida pública portuguesa com maturidade até nove anos está a negociar no vermelho no mercado secundário.



Os juros das obrigações soberanas têm vindo a cair nas últimas semanas de forma significativa à medida que os investidores procuram ativos de refúgio para se defenderem uma potencial crise económica. No caso da dívida portuguesa, os juros beneficiam também da melhoria da perspetiva para "positiva" decidida pela Moody's recentemente. Esta decisão costuma antecipar uma melhoria do rating nos meses seguintes.



Além do corte dos juros diretores, a possibilidade do Banco Central Europeu (BCE) retomar o programa de compra de ativos (cujas compras líquidas terminaram em dezembro de 2018), em particular de dívida pública, também tem vindo a beneficiar as obrigações soberanas.



Na emissão a 11 meses, foram colocados 750 milhões de euros também a uma taxa ainda mais negativa, -0,557%, o que compara com -0,395% na última emissão comparável a 19 de junho. A procura superou a oferta em 2,05 vezes.