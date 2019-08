A bolsa nacional iniciou a sessão em alta, à semelhança das congéneres europeias, num dia em que as atenções estão focadas no discurso do presidente da Fed para perceber se Powell dará mais pistas sobre o futuro da política monetária nos EUA.





Na praça lisboeta, a maioria das cotadas iniciaram a sessão em alta, com a Pharol, os CTT e a Altri estão a subir mais de 1%. A empresa liderada por Palha da Silva sobe 1,37% para 0,1188 euros, a gestora dos correios ganha 1,33% para 1,899 euros e a empresa de papel cresce 1,32% para 5,755 euros.



Do lado das quedas, destaque para a EDP, que recua 0,24% para 3,360 euros, e para a REN, que cai 0,4% para 2,50 euros. As minutas da última reunião da Fed , publicadas na quarta-feira, não deixaram os investidores descansados, uma vez que acentuou a perspectiva de grande divisão dentro da autoridade sobre o futuro, devido a uma grande incerteza.

A bolsa nacional iniciou a sessão a subir 0,19% para 4.866,76 pontos, num dia dia em que as bolsas europeias também arrancaram no verde. Os principais índices bolsistas europeus seguem com ganhos, depois de ontem o dia ter sido marcado por oscilações pouco definidas.Os investidores estão hoje expectantes em relação às palavras do presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA. Jerome Powell vai discursar em Jackson Hole, onde estão reunidos os principais responsáveis pela política monetária, e os investidores esperam que o responsável dê mais sinais sobre o que poderá fazer a autoridade em breve.