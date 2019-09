Bolsa cai em dia de quedas generalizadas

A bolsa nacional iniciou o dia em queda, com o PSI-20 a perder 0,23% para 4.910,51 pontos . com 11 cotadas em a descer, duas em alta e cinco inalteradas.





O primeiro-ministro britânico anunciou na segunda-feira que não quer marcar eleições antecipadas. Numa declaração à porta do nº 10 de Downing Street, Boris Johnson disse esperar que os deputados não aprovem legislação que adie mais a saída do Reino Unido da União Europeia. Contudo, Boris Johnson fez também uma ameaça velada, dizendo que poderá ser necessário realizar eleições a 14 de outubro se esta terça-feira for votado favoravelmente um adiamento do Brexit.