5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Nesta terça-feira a Jerónimo Martins deverá reagir em bolsa à subida do seu preço-alvo por parte do CaixaBank/BPI, ao passo que a EDP poderá fazer refletir nas ações o discurso positivo do seu presidente numa entrevista à Bloomberg.

CaixaBank/BPI eleva avaliação da Jerónimo Martins

O cenário animador na Polónia, onde a subsidiária da retalhista portuguesa, a Biedronka, lidera no setor do retalho, levou os analistas do banco a elevarem o preço-alvo da Jerónimo Martins, para 18,55 euros.

Já a recomendação para as ações da dona do Pingo Doce permaneceu em "comprar".





Venda de ativos da EDP em "fase importante"

A venda prevista de cerca de 1,5 gigawatts (GW) de ativos de produção de energia elétrica (hidroelétricos e térmicos) em Portugal, por parte da EDP, "está atualmente numa fase importante", declarou o CEO da elétrica nacional em entrevista à Bloomberg.