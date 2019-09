5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira os investidores vão continuar sobretudo atentos aos desenvolvimentos no domínio do Brexit, numa altura em que os receios de uma destituição do presidente norte-americano parecem mais dissipados.

Johnson e o Brexit com mais peso nos mercados do que Trump e o impeachment

De regresso ao Reino Unido, e ao parlamento, o primeiro-ministro britânico disse ontem que ainda acredita num novo acordo de saída da UE e voltou a excluir um novo adiamento da data prevista para o Brexit. Boris Johnson também desafiou a oposição a apresentar uma moção de censura, já que esta receia devolver a palavra ao povo em eleições gerais.

Os investidores vão continuar sobretudo atentos aos desenvolvimentos na "frente Brexit", numa altura em que os receios de uma destituição do presidente norte-americano parecem mais dissipados pelo facto de a condenação ter de vir do Senado – que tem maioria republicana, o que torna improvável um impeachment de Donald Trump.





EUA divulgam dados do PIB e desemprego