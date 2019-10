5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira os investidores continuarão centrados nas tarifas aduaneiras impostas pelos EUA a produtos europeus, que deverão contar com a retaliação da União Europeia. Também a potencial decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a questão, na Polónia, da conversão de empréstimos em francos suíços para zlotys, estará em foco.

Tribunal europeu pode pronunciar-se sobre BCP

O Tribunal de Justiça da União Europeia poderá pronunciar-se hoje sobre a questão, na Polónia, da conversão de empréstimos em francos suíços para zlotys (moeda local).

Na semana passada, este foi um dos fatores que contribuíram para a queda do BCP em bolsa, dados os receios em torno da sua subsidiária polaca devido ao potencial impacto que esta decisão terá no sistema bancário polaco.

Entretanto, o presidente do Bank Millennium, João Brás Jorge, afastou o cenário de o banco polaco ter de realizar uma provisão extraordinária para fazer face a perdas relacionadas esta questão. Segundo Brás Jorge, quaisquer potenciais perdas serão registadas ao longo do tempo, consoante as decisões dos tribunais polacos para casos específicos. Admitiu, contudo, que o banco poderá fazer acordos com os clientes afetados.





Tarifas dos EUA sobre produtos europeus no centro das atenções

Na quarta-feira, a Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizou os Estados Unidos a aplicarem tarifas às importações oriundas da União Europeia até um valor máximo anual de cerca de 7,5 mil milhões de dólares (6,87 mil milhões de euros), devido às subvenções à Airbus, consideradas ilegais. Os Estados Unidos não esperaram muito tempo e ao final do dia divulgaram a lista dos produtos afetados.

Cerejas, pêssegos, mexilhões, derivados de porco, queijo e iogurtes provenientes de Portugal. Vinho francês, queijo italiano e uísque escocês. Estes produtos estão entre as centenas de itens que serão alvo de tarifas de 25% à entrada nos Estados Unidos - e que deverão entrar em vigor já no dia 18 deste mês.

A Comissão Europeia tinha-se mostrado entretanto disponível para negociar com Washington mas alertou que, caso os EUA avançassem para a imposição de tarifas, iria responder na mesma moeda.





INE revela evolução das rendas

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica as estatísticas de rendas da habitação a nível local relativas ao primeiro semestre deste ano.

Na segunda metade de 2018, o valor mediano das rendas de casas era de 4,8 euros por metro quadrado em Portugal, mas com grandes diferenças por municípios. Em Lisboa, o valor era de 11,16 euros por metro quadrado. Tendo em conta a evolução recente do mercado, as rendas deverão ter subido novamente, ainda que a um ritmo mais lento.





PMI dos serviços na Zona Euro em foco

Na Zona Euro teremos hoje a publicação dos índices dos gestores de compras (PMI) da IHS Markit, relativos a setembro. Serão divulgados os PMI compósitos, bem como os dados desagregados para os serviços. Teremos também os mesmos indicadores para a Alemanha e o Reino Unido.

Dos Estados Unidos virão os números dos pedidos de subsídio de desemprego relativos à semana passada e também referentes a setembro, bem como os dados sobre a encomendas à indústria em agosto.





Tesla com vendas recorde mas aquém do que Musk previa

A fabricante norte-americana de veículos elétricos liderada por Elon Musk anunciou ontem a entrega de um recorde 97.000 carros no terceiro trimestre, mas seguia a afundar em bolsa, no "after hours", pois esse número ficou abaixo do que tinha sido sinalizado pelo seu presidente executivo.

Hoje, no horário regular de negociação do Nasdaq tudo aponta para que a Tesla mantenha a tendência de desvalorização.