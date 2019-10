5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Impasse no Brexit pressiona bolsas e libra

31 de outubro aproxima-se a passos largos e saída do Reino Unido da União Europeia continua num imbróglio que não parece ter fim. Ontem os deputados britânicos aprovaram a legislação complementar necessária à implementação do acordo de saída, mas logo de seguida chumbaram a calendarização do debate e votação de todo o quadro legal paralelo ao tratado jurídico sobre os termos do divórcio, o que torna quase impossível uma saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de outubro. Está em cima da mesa um adiamento técnico por alguns dias, a convocação de eleições ou até um Brexit caótico no final do mês. Perante este clima de incerteza constante, a libra afundou e as bolsas norte-americanas fecharam no vermelho, pelo que se perspetiva uma abertura das praças europeias em queda esta quarta-feira.