5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O BCE vai anunciar as decisões tomadas na última reunião de política monetária. Desta vez, o foco será outro, até porque os analistas não esperam decisões relevantes, depois de o BCE já ter anunciado o novo plano para reanimar a economia europeia em setembro. Esta será a última reunião de política monetária em que Mario Draghi participa como presidente, antes de ser substituído por Christine Lagarde no cargo.



Jerónimo Martins com lucros acima do esperado

A Jerónimo Martins anunciou após o fecho da sessão de ontem que obteve lucros de 302 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, o que corresponde a uma subida de 3,5% face ao período homólogo. As vendas aumentaram 6,7%, para os 13,7 mil milhões de euros e a retalhista reviu em baixa o investimento previsto para este ano, de 700 a 750 milhões para 650 milhões de euros.

Tendo em conta apenas o terceiro trimestre, a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos obteve lucros de 121 milhões de euros, acima dos 108 milhões de euros esperados pelos analistas do Goldman Sachs. As ações da Jerónimo Martins reagem esta quinta-feira.



Tesla dispara 20% após resultados

Nos resultados que foram apresentados em Wall Street após o fecho da sessão foi a Tesla que se destacou pela positiva. A fabricante de automóveis elétricos regressou aos lucros no terceiro trimestre de forma inesperada, o que ofuscou a primeira queda nas receitas desde 2012 e atirou as ações para uma valorização de 20% no mercado que funciona após o fecho da sessão regular.

Também a Microsoft anunciou lucros e receitas acima do esperado, mas a unidade de "cloud" registou um abrandamento, o que foi mal recebido pelos investidores.



Twitter e Amazon apresentam contas

A época de resultados nos EUA prossegue a toda a velocidade e esta quinta-feira há mais companhias a publicar os números do terceiro trimestre, com destaque para as tecnológicas Twitter e Amazon. As estimativas dos analistas apontam para que a empresa de comércio online obtenha lucros por ação de 4,59 dólares, abaixo do registado no período homólogo (5,75 dólares).



Dados económicos nos EUA e Europa

Hoje vão ser revelados importantes indicadores económicos nos Estados Unidos e na Europa, que podem dar mais sinais sobre o ritmo de abrandamento da economia mundial. Destaque para as encomendas às fábricas e vendas de bens duradouros na maior economia do mundo e para o índice PMI dos serviços na Zona Euro.