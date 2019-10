5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Novos dados sobre a economia alemã

O instituto alemão Ifo publica novos dados que permitem fazer um retrato da economia alemã e que estarão sob o foco dos investidores, à procura de sinais de maior estabilidade na Alemanha. O índice de confiança dos empresários melhorou em setembro, mas os analistas consultados pela Bloomberg antecipam novo abrandamento em outubro.





Tesla dispara e destrona GM como fabricante automóvel mais valiosa dos EUA