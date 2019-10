5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Grupo EDP, CTT e Sonae Indústria apresentam contas

Prossegue a época de divulgação de contas na bolsa portuguesa. Hoje será a vez de a EDP, EDP Renováveis, CTT e Sonae Indústria mostrarem aos investidores os seus resultados.

A EDP Renováveis estará a reagir já durante a sessão aos seus números, por divulgar os resultados antes da abertura da bolsa. Outra notícia que poderá influenciar a cotação da empresa liderada por Manso Neto é a de que vai expandir a sua presença solar nos EUA com uma participação de 50% num portefólio de 278 MW da First Solar.

Já os CTT terão fechado o terceiro trimestre do ano com um lucro de 13 milhões de euros, de acordo com as estimativas de resultados do CaixaBank BPI. A confirmar-se, este será o melhor trimestre para a empresa de correios desde 2017. O CaixaBank BPI prevê ainda que as receitas da empresa liderada por João Bento tenham aumentado 3% para 175 milhões de euros nos três meses em análise. O EBITDA terá subido em 31% para 25 milhões.

A Semapa apresentará contas na quinta-feira e na próxima semana mais nove cotadas farão o mesmo.





Navigator reage aos resultados dos primeiros nove meses

A The Navigator Company registou nos primeiros nove meses deste ano um resultado líquido de 147,5 milhões de euros, o que representa um recuo de 14,1% face aos lucros de 171,8 milhões registados no mesmo período de 2018.