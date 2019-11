5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira a Semapa estará a reagir aos resultados dos primeiros nove meses do ano, divulgados ontem depois do fecho da praça lisboeta. Hoje é também o dia em que Lagarde substitui Draghi na liderança do BCE.

Semapa reage aos resultados dos primeiros nove meses

A Semapa estará a reagir na sessão desta sexta-feira às contas reportadas ontem após o fecho da bolsa nacional.

A empresa registou um aumento de 14,9% do seu resultado líquido entre janeiro e setembro, designadamente com a melhoria dos resultados financeiros e a redução dos impostos sobre o rendimento. Já o volume de negócios consolidado ascendeu a 1.274,2 milhões de euros, um crescimento de 1,8%, com o maior volume de vendas de pasta e de tissue.





Lagarde substitui Draghi na liderança do BCE

A antiga diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, chega esta sexta-feira à liderança do Banco Central Europeu (BCE).